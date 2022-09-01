  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Rus petrol devinin başkanı pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rus petrol devinin başkanı pencereden düşerek hayatını kaybetti

Rus petrol devinin başkanı pencereden düşerek hayatını kaybetti

Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov, tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Rus petrol şirketi Lukoil'in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov'un tedavi gördüğü hastanenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Maganov'un kalp krizi geçirmesi nedeniyle Moskova'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Rus oligarkların gizemli ölümleri devam ediyor: Bu kez 'şaman' tedavisinde, horoz kanıyla...

Maganov'un, bu sabah hastanenin altıncı katında bulunan pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Maganov'un anti-depresan ilaçlar kullandığı da vurgulandı.

Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Maganov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

Etiketler rus petrol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rezalet! Emeklileri günlerce sırada beklettiler, son dakikada süreyi uzattılar!
İşte dünyanın en büyük rüzgar santrali! 1.4 milyon hanenin elektriğini karşılayacak
Bir kez daha ölümden dönen İbrahim Tatlıses: ''Yaptıklarımın karşılığını aldım''
Dolar 2,60 TL'yken Türkiye'yi uyaran Prof. Dr. Demirtaş bir kez daha uyardı
EYT'de emeklilik için aranan şart belli oldu
Dolar ve Euro'da dikkat çeken hareketlilik! Altın hızlı geri çekildi!
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı şoke etti
Elektriğe ve doğalgaza küçük dil yutturan zam!
Konutta yeni dönem: Konut ve kira fiyatları uçunca bunu da gördük!
Bitmek bilmeyen kötü kokunun nedeni bodrum katta ortaya çıktı