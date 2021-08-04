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Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Rus uçaklarından birinin suyu gökyüzünden boşluğa döktüğü anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Son 7 günde Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda başlayan 170'den fazla yangının çoğu söndürülürken Antalya ve Muğla'da alevler halen kontrol altına alınamadı. Yanan bölgelerde ekiplerin mücadelesi devam ederken alevlere müdahalede yangın söndürme uçaklarının yetersizliğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Başta Rusya olmak üzere pek çok ülkeden yangınlara müdahale etmek üzere ekipler gönderildi. Rusya'dan 11 uçak, İspanya'dan 2 ve Hırvatistan'dan da 1 uçak bölgedeki yangınlara müdahale için gönderilirken skandal bir görüntüyü vatandaşlar kaydetti. Rusya'dan kiralanan uçaklardan biri olduğu tahmin edilen büyük bir yangın söndürme uçağının deposundaki suyu yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı görüldü. Gökyüzüne bırakılan su havaya karışarak buhar oldu. Nerede ve ne zaman yaşandığı bilgisine ulaşılamayan skandal görüntüleri bir vatandaş kaydetti.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER
Görüntüyü çeken vatandaşların, uçağın çok yüksek bir seviyeden yere su bırakması karşısında yaşadığı şaşkınlık ve "Bıraktı ya bu suyu, nereye inecek? Allah Allah..." sözleri videoya yansıyor.

YÜCELİŞ: KİRALIK UÇAKLARLA KOLAY KOLAY SÖNDÜRÜLEMEZ
Öte yandan kayyum öncesi Türk Hava Kurumu'nda 10 yıl boyunca maaş ve prim almadan gönüllü olarak yöneticilik yapan Emekli Hava Albay Vasıf Yüceliş, kiralık uçaklarla yangınların söndürülemeyeceğini belirterek suçları söylemişti: "Yangınlar ne kadar uzarsa o kadar para alacak kiralık firmalar. O nedenle yangınlar kiralık uçaklarla kolay kolay söndürülemez. Uçaklar yerli olsaydı cansiperane bir şekilde bu yangınlar söndürülürdü. Şirket gözüyle bakınca yangın devam ettiği müddetçe para kazanan şirket yangını kolay kolay söndürmez."

Etiketler muğla antalya orman yangını rus
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