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  3. 13 Aralık 2019 18:11

Rusya ile ikinci S-400 anlaşması

Türkiye ile ABD arasında hem diplomatik hem de askeri krize yol açan Rus hava savunma sistemi S-400'ler için yeni adım. Türkiye ile Rusya arasında ikinci bir S-400 anlaşması gündeme geldi.

Rusya ile ikinci S-400 anlaşması
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Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci kez S-400 hava savunma sistemleri almak için anlaşma yapmaya çok yakın olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Rusya arasında, ikinci parti S-400 sistemlerinin ortak üretimi ve teknoloji transferi konusundaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti. İsmail Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini ve müzakereler için bir ön koşulu olmadığını da aktardı.

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