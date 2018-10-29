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  3. 29 Ekim 2018 20:13

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan sonra Avrupa'da füze konuşlandırması halinde kötü şeyler olacağını açıkladı.

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta  Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararıyla Avrupa'ya füze konuşlandırılması halinde bunun sonuçları olacağını söyledi.

Şoygu, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ile görüşmesi öncesinde yaptığı  konuşmada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılma  kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin bu kararına Avrupa'nın tepkisini merak ettiklerini belirten  Şoygu, "Avrupa'nın orta menzilli füzeleri konuşlandırması durumunda ortaya  çıkabilecek sonuçları bilmesini ve anlamasını istiyorum." dedi.

Şoygu, Avrupa'ya orta menzilli füzeleri yerleştirme hususunun Avrupa  Birliği (AB) ve NATOçerçevesinde geniş şekilde tartışılması önerisinde bulundu.

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı  amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da  imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği  ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan  biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile  karşılanmıştı.

Trump, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik  ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı  feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

AA

rusya , füze , avrupa , şoygu
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