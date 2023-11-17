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Rusya'dan Trabzon'a turist akını!

Rusya'dan Trabzon'a turist akını!
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Trabzoni kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistlerine ev sahipliği yaparken Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.

Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre Rus turistleri ağırlıyor. Bu yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide 856 Rus turist ve 424 personel bulunuyor. Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisiyle şehre gelen Rus turistler Trabzon’un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alışveriş yapıyor.

Adeta Trabzon Limanını kaplayan Palau bayraklı, 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi yıl sonuna kadar toplam 20 sefer yapması planlanıyor.

Etiketler rus rus turist trabzon konya
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