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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Yakalandı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili aranan firari sanık yakalandı.

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan D. bugün Esenyurt’ta yakalandı. Serkan D.’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan D. hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘Silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Etiketler Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet gelişme
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