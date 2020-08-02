Sağlık Bakanı Koca: Birinci dalga sahillere indi

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 900'lerde seyrederken, Kurban Bayramı tatili nedeniyle sahiller dolup taştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına yeteri kadar uyulmadığı gözlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından uyarıda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, ''Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
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