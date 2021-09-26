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Sağlık çalışanı gölette kayboldu

Sağlık çalışanı gölette kayboldu

Kayseri'de balık tutmak için Zincidere Gölet’ine gelen 30 yaşındak ibir sağlık çalışanı takılan oltasını kurtarmaya çalışırken suda kayboldu. Kılıç'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Zincidere Gölet’inde meydana geldi. Balık tutmak için gölete gelen sağlık çalışanı Beytullah K.’ın oltasının ağı su içinde takıldı.

Bunun üzerine Beytullah K., oltayı sudan çıkarmak için gölete girdi. Beytullah K., oltayı çıkarmaya çalıştığı sırada suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma, durumu dalgıç ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

AFAD, UMKE ve Turkuaz su altı arama ekipleri gözden kaybolan Beytullah K.’ın bulunması için çalışma gerçekleştirdi. Sonuç alamayan ekipler, havanının kararması nedeniyle arama çalışmalarını yarına erteledi.

Etiketler Sağlık çalışanı gölet
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