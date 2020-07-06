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  3. 06 Temmuz 2020 18:26

Sakarya Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama: Can kaybı 7 oldu

Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunarak, ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını dile getirdi.

Sakarya Valiliği'nden patlamayla ilgili açıklama: Can kaybı 7 oldu
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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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