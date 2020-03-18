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  3. 18 Mart 2020 22:12

Salgına rağmen suya zam yaptılar

Koronavirüs nedeniyle birçok hayati ihtiyaçların kolaylaştırılması gerekirken AK Partili Kahramanmaraş Belediyesi suya zam yaparak tam tersini yaptı.

Salgına rağmen suya zam yaptılar
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AK Partili belediye salgına rağmen suya zam yaptı

Koronavirüs nedeniyle birçok hayati ihtiyaçların karşılanması kolaylaştırılırken AK Partili Kahramanmaraş Belediyesi tam tersini yaptı. AK Partili belediye, salgın nedeniyle suya en fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde zam yaptı. Daha önce birim fiyatı 2,63'den hesaplanan su zamla birlikte 2,94'e yükseltildi. Zamla ilgili birçok yurttaş sosyal medya üzerinden belediyeye tepki gösterdi.

Sosyal medyada gündem olan su zammına CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da bir tweetle tepki gösterdi.

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zam , su , salgın
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