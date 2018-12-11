Şampiyon dansçı Cem Demir toprağa verildi

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir, Bodrum’da toprağa verildi.

Şampiyon gencin babası Asım Demir, oğlunun hayat dolu biri olduğunu belirterek, intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Acılı baba oğlunun nişanlı olduğunu belirterek, ''Yakında da evlenecekti. Düğün yerini bile tutmuştuk, her şey hazırdı. 20 Aralık'ta da askere gidecekti" dedi.



Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Bodrumlu 25 yaşındaki Cem Demir, bir etkinlik için gittiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşüp hayatını kaybetti.

DÜĞÜNÜNE 7 AY KALA ÖLDÜ

Nişanlı olan gencin düğün hazırlıklarının başladığı, 2019 Temmuz ayında dünya evine gireceği öğrenildi. İstanbul'da evlilik hazırlığı içerisinde olan Demir’in bedelli askerlik için gün beklediği, evlenmek için düğün salonundan evine kadar tüm düzenini hazırladığı da öğrenildi.

Demir’in Adana’dan alınan cenazesi dün Bodrum’a getirildi. Şampiyon genç için bugün Belediye Meydanı’ndaki Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, gencin babası Kaptan Asım Demir, ailesi, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. baba Asım Demir'in oğluna son bakışı ise yürekleri dağladı.

''TEMMUZ'DA DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTIK''

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde baba Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Demir, oğlunun intihar ettiğine inanmadığını ifade ederek, “Şu anda acımızı yaşıyoruz. Şüphe var mıdır, yok mudur, yorum yapmak istiyorum. Gereken incelemeler, tetkikler zaten yapıldı. Bazı şeyler yazıldı, çizildi ama ben oğlumu tanıyorum. Bunlar bizim ağzımızdan söylenen şeyler değil. Bunalımda olduğu gibi şeyler yazıldı ama öyle bir şey yok. Adana’ya gideceği gün ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Derdi olan bir çocuk değildi. Temmuz’da düğününü yapacaktık. O Adana’ya gitmeden önce düğün yerini tuttum, sözleşmesini yaptım. Psikolojik sorun yaşayacak bir durumu yoktu. Artı, nişanlısı Melisa yanındaydı. Melisa’yı o halde bırakıp öyle bir şey yapacak çocuk değildi. Buraya gelen arkadaşlarının hepsine sorun, bir tanesi bile oradan kendini atacağını söylemez” dedi.

''20 ARALIK'TA ASKERE GİDECEKTİ''

Cem Demir'in olay öncesi arkadaşlarına "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor" dediği iddiasının hatırlatıldığı Asım Demir, “Ben bile bu yaşta bazen babamdan para alıyorum. Öyle bir şey yok. Askerlik parasını yatırdık. 20 Aralık’ta askere gidecekti. Düğün işleri halledildi. Evlenecek olan bir insan böyle bir şey yapar mı? Ben yazılan çizilen şeylere aldırış etmiyorum, önemli olan benim düşündüğüm” ifadelerini kullandı.

''MELEK GİBİ BİR İNSANDI''

Cem Demir’in 12 yaşından bu yana dans hocalığını yapan Aytunç Bentürk ise, Cem’in sevgi dolu biri olduğunu belirterek, “Sevgi dolu, melek gibi bir insandı. Kimseye bir zararı olmazdı. Öyle bunalımı falan da yoktu. Ne paraya, ne pula ihtiyacı vardı. Dünyanın en iyi insanıydı. Herkes severdi” şeklinde konuştu.

Şampiyon gencin arkadaşları da cenaze namazına akın etti. Yakın arkadaşlarından Cansın Özbaşaran, “İnsanlara karşı en iyi davranan oydu. Kimseye kötülüğü dokunmazdı. Babası Asım ağabeyi çok severdi. Annesini kaybettikten sonra çok üzüldü ama beraber halı saha, basket maçları yapardık. Zaten bir dans hayatı vardı” dedi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Cem Demir’in Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce kişinin omuzları üzerinde cenaze aracına alındı. Şampiyon genç, Karaburgaz Mezarlığına yaz başında vefat eden annesinin yanına defnedildi.