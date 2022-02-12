  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu

Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu

Samsun'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, milli marşlarını söyledi.

Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Bursa, Adana, Mersin ve Konya başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren 18 Ukrayna Derneği, 'Stand With Ukraine-Ukrayna'nın Yanında Kal' sloganıyla kampanya başlattı. 19 Şubat'a kadar süreceği belirtilen kampanya kapsamında Samsun'da yaşayan Ukraynalılar da destek için kentteki Atakum Halk İskelesi'nde toplandı, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, iki ülkenin milli marşlarını söyledi.

Grup adına konuşan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Bu kampanya, tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Türkiye'nin burada rolü çok önemli. Rusya'yı bu saldırıyı gerçekleştirmemesi için Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını istiyoruz. Dünya kimin saldırgan tavır içinde olduğunu görüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın etrafındaki askeri hareketliğine son vermesini istiyoruz. Birlikteliğimiz için marşlarımızı söyleyeceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler samsun ukrayna rusya protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni ekonomi paketi açıklandı: Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
İsrail basını yazdı: ''Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaştan daha çok korktuğu şey...''
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? Uzmanlar açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya seyahat uyarısı
Kripto para piyasalarında büyük şok! Yatırımcıya bir tokat daha
İstanbul'da hastanede dehşet anları! Kameralara yansıdı
Kayıp 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
Gıda hilecileri mide bulandırdı! Talaş ve kiremit tozu yiyoruz!
Gülşen'e demediğini bırakmamıştı... Seren Serengil'in cesur elbisesi olay oldu
Altın fiyatları coştu! İslam Memiş bombayı patlattı: ''Tarihi zirvelere hazır olun''