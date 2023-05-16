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Sandık başında 10 kişiye gözaltı

Sandık başında 10 kişiye gözaltı
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Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, 14 Mayıs seçimleri kapsamında oy kullanmaya gidince gözaltına alındı.

Karabük'te 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde araması bulunan 10 şüpheli, oy atmak için geldikleri sandıklarda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve oy kullanmak üzere sandık başına gelen 10 kişi, görevlilerimizce gözaltına alınmışlardır. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından Karabük Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 kişi ise Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler karabük seçim gözaltı
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