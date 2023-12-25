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Şanlıurfa’da eğlence mekanına baskın! Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da eğlence mekanına baskın! Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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Şanlıurfa’da bulunan bir eğlence mekanına jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eğlence yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın bütün suçlara karşı örnek bir mücadele verdiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Viranşehir'de eğlence yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, suç sonucu elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Etiketler Şanlıurfa baskın uıyuşturucu
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