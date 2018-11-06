Sapık baba-oğul yakalandı !

Kastamonu’da zihinsel engelli bir gence cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kastamonu Taşköprü ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden zihinsel engelli 16 yaşındaki İ.Ü’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle H.Ö. ve 39 yaşındaki oğlu M.Ö. gözaltına alındı.

Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan H.Ö. ve M.Ö, karakoldaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edildi. H.Ö. ve oğlu M.Ö., burada çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.