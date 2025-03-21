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Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak

Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarına bir parti daha katılacak
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Saraçhane'deki gösterilere DEM Parti de katılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyelerine yönelik başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken, İmamoğlu ile birlikte 88 kişi gözaltında.

'AKŞAM 19.30'DA GELİYORUZ'

Olay sonrası yurt genelinde protestolar düzenlenip İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de nöbet başlatılırken, DEM Parti'den de bir açıklama geldi. DEM Parti İstanbul İl Örgütü, bu akşam saat 19:30’da Saraçhane’de olacaklarını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 88 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

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Etiketler dem parti saraçhane ibb istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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