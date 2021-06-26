Sarallar suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel K., Tufan G. ve Yakup O. ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı.

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DHA