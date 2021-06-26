  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sarallar suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Sarallar suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

Sarallar suç örgütü lideri yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi

İstanbul Beşiktaş'ta 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel K., Tufan G. ve Yakup O. ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı.

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

DHA

Etiketler sarallar suç örgütü türkiye ınterpol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son hali şoke etti
Defne Samyeli'den ''20 yaşında gibisin'' yorumlarına ilginç cevap
Korkut Eken'den, Bakan Soylu'ya sert yanıt
Estetiği abartan Funda Arar'ın son görüntüsü şoke etti
Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldi
A Milli Takım için ''yok artık'' dedirten Emre Belözoğlu iddiası
Döviz fırladı, zammın eli kulağında... İşte en ucuz sıfır otomobiller
Bahçeli'ye eski sağ kolundan çok ağır eleştiriler
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille ezdiler
Etek boyu ölçmeye kalkışan hakime hapis cezası