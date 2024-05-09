Şaşkına çeviren anlar: Canlı yayında evin ortasında mangal yaptı

TikTok platformunda yayınlanan evde mangal keyfi yapan bir ailenin canlı yayını kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

TikTok'a çekilen ve kısa zamanda viral olan bir video, izleyicileri hem şoke etti. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, evin ortasında mangal keyfi yapan bir aile, sıra dışı davranışlarıyla dikkat çekti ve bu durum izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Video, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılıp fenomen haline geldi.