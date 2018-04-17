SAT komandoları Yunan bayrağını indirdi

Ege, 23 yıl önce yaşanan Kardak benzeri bir gerilime sahne oldu. Cuma günü bir grup Yunan sivil, Didim açıklarında bulunan Hurşit Adası yakınlarındaki Antropofas kayalıklarına çıktı. Kayalığa, Yunan bayrağı dikti. O anların fotoğrafları da bir internet sitesinde yayınlandı.

Sahil güvenlik tarafından farkedilen olay Ankara'ya bildirildi. "Bayrağın hemen indirilmesi" talimatı verildi. Pazar gecesi harekete geçen SAT komandaları zodyak botla kayalığa çıkarak Yunan bayrağını indirdi.





BAŞBAKAN YILDIRIM: KAYALIĞA DİKİLEN YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI

Başbakan Binali Yıldırım, olayla ilgili olarak "Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar.Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz. Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: KOMANDOLARIMIZ GİTTİ ALDI

"Komandolarımız gitti aldı. Yine alırız. Ama buna ne gerek var. biz söylüyoruz her zaman tehlikeli adım atmayın, bir kaza çıkabilir. Ya da askerimizin alinden bir kaza çıkabilir" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerginliği tırmandıracak açıklamalara imza atan, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u eleştirdi. Çavuşoğlu, "Bir Savunma Bakanı var. Kimisine göre iyi kimisine göre şımarık çocuk. Popüzlimi seviyor. İyi de onun sımarıklığı ilişkileri bozamaz." dedi.