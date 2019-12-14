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  3. 14 Aralık 2019 11:44

Sebze ve meyve halinde yangın !

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 iş yeri küle döndü.

Sebze ve meyve halinde yangın !
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Mersin'de sabaha karşı 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 iş yeri alevlere teslim oldu. İş yerlerini küle çeviren yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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yangın , sebze , meyve , tarsus
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