Seçime 40 gün kala son seçim anketi açıklandı

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için artık 40 günlük bir süre kala Türkiye Raporu tarafından yapılan son seçim anketi açıklandı. Gençlik Gündem Raporu adlı anket sonuçları ilk kez oy kullanacak 6 milyon gençle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı ortaya koydu.



2023 Seçimlerinde oy kullanacak 62.4 milyon seçmenin 13 milyonunu genç seçmen oluşturuyor. 13 milyon seçmenin 6 milyonu ise ilk kez oy kullanacak.



Cumhuriyet'in aktardığına göre Türkiye Raporu araştırma şirketi Gençlik Gündem Raporu Şubat ayı araştırmasında 18-30 yaş arasındaki gençlere 2023 Seçimlerinde sandığa gidip gitmeyeceklerini sordu.



Genç seçmenin yüzde 89’u kesinlikle oy kullanacağını ifade ederken, yalnızca yüzde 2 oy kullanmayacağını ifade etti. Yüzde 9 ise sandığa gitme konusunda kararsız.



Yüzde 9 oranındaki kararsız genç seçmenin sandığa gitme konusundaki kararsızlıklarının nedeni ise şöyle sıralandı: Desteklediğim bir siyasi parti/lider yok: Yüzde 56 Seçimleri önemsemiyorum: Yüzde 15



Desteklediğim partinin/liderinin kazanmayacağını düşünüyorum: Yüzde 13 O tarihlerde ikamet ettiğim şehirde olmayacağım: Yüzde 11