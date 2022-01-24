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''Sedat Peker dostum, hala da görüşüyorum''

''Sedat Peker dostum, hala da görüşüyorum''

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla olay olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren şarkıcı İsmail Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” ifadelerini kullandı.

Türkücü İsmail Türüt, Akit TV’de katıldığı programda, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile hala görüştüğünü açıkladı.
Peker’in eski dostu olduğunu dile getiren Türüt, “Bu adamlar vatan haini değil ki ya” diye konuştu.
Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” dedi.

Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” diye anlattı.

Sedat Peker hakkında yakalama kararıSedat Peker hakkında yakalama kararıGüncel

 

Etiketler ismail türüt sedat peker dostum görüşüyorum
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