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Sedat Peker, yangınlar için yardım isteyen yurttaşları hedef gösterenlere tepki gösterdi

Sedat Peker, yangınlar için yardım isteyen yurttaşları hedef gösterenlere tepki gösterdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımlarda bulundu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımlarda bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Erdoğan'a yönelik eleştirileri sonrası hedef gösterilmesine tepki gösteren Peker, orman yangınlarında yardım isteyen yurttaşları eleştirenlere de tepki gösterdi. 

 Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-Fatih Altaylı ülkemizin Cumhurbaşkanını hasta ve yorgun gösteren görüntüleri nasıl yayınlarsınız dediği için hem kendisini hem de kendisinin çalıştığı Habertürk medya grubunu tehdit ettiniz. Tüm iyi niyeti ile “Ormanlarımız yanarken, insanlarımız ölürken …

2-…Cumhurbaşkanı halka çay dağıtır mı?” diyenlerin sözlerini iyi niyetli bir eleştiri olarak kabul edeceğinize yine tehdit ettiniz. Şu anda ise ormanlarımız yanıyor, “Eldeki imkanlarla söndüremiyoruz, yardım edin.”diyen halkı da aynı şekilde tehdit ediyorsunuz.

3-Halkımıza “Nankörler 20 sene önce giyecek donunuz bile yoktu” derseniz onlar da size “20 sene önce donsuz gezdiğimizi nerden biliyorsunuz?” derler. Sizi gözünde büyüten, size oy veren insanlar sizi hep böyle görmek isterler.

4-Kaliteli insanlar kendisine gösterilen saygıdan cesaret bulup haddini aşmayanlardır. HADDİ AŞMAMAK LAZIM!''

Etiketler sedat peker suç twitter yangın
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