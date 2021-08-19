Sedat Peker'den yeni bombalar: Bir gün video çekme şansı bulursam...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Cevheri Güven'in kendisine söylediği sözlere yanıt verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cevheri Güven'in kendisine ilişkin sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

''Kendi yaşadığım olayları bile öyle enteresan anlatıyor ki neredeyse kendimle şüpheye düşecektim'' diye yazan Peker, Güven için ''Cevheri Güven’i de fetönün içerisinde vallahi özel olarak yetiştirmişler'' ifadelerini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

1-Kıymetli dostlarım beni eski tanıyan bütün herkes bilir, ben yalnızca Feridun Başkanla şaka yaparım. Bazen kendisiyle yaşadığımız bir hatırayı karıştırarak, farklılaştırarak anlatıp sonra onun da benim bu anlattığım şekilde inanmasını sağlardım. Sonra ben gülmeye başlayınca…

2-…bana hep “Vallahi sen çok tehlikelisin” derdi. Bugün Cevheri Güven’in bizleri kendince aydınlatması için beklediğim videosunu seyredince akıllı olmasından ziyade çok tehlikeli bir beyni olduğuna karar verdim. Yani Feridun Başkan’ın bana verdiği bu ünvan vallahi ona…

3-…daha çok yakışır. Kendi yaşadığım olayları bile öyle enteresan anlatıyor ki neredeyse kendimle şüpheye düşecektim (Olayları bilmeyen insanların bu videoları izleyince neler hissettiklerini düşünemiyorum bile). Bizim süslü sülünün Habertürk’e çıktığı program…

4-… gibi 1 saat boyunca anlattı, ama hep kendi işine geldiği gibi anlattı. Ahmet Bağdatlı isminde fetönün para finans havalelerini organize eden birinden bahsetmiştim ve bu konunun önemli olmadığına da değinip bunun gibi yüzlerce örnek veririm demiştim.

5-Romanya’da bulunan, uluslararası para transfer işleriyle uğraşan Ali Aydın isimli bir şahsın ismini verip sonrasında da bu kişinin yine transfer işleriyle ilgisi olan Birol Şeker ismindeki şahısla görüşmesini yazmıştım. Sağ olsun kendisi zekamı övüp bu şahıslarla sorunum…

6-… olduğunu belirtip, bu yüzden onları da bu paketin içine aldığımı söylemiş. Vallahi pes, billahi pes. El insaf, benim bu adamlarla ne geçmişte bir sorunum vardı ne de gelecekte bir sorunum olur. süslü sülü gibi söyleyip kaçmak yok, ne sorunum varmış onun ses kaydını…

7-… ya da belgesini yayınlamak zorunda. Cevheri Güven devamlı benim devletin içinde gençlik yıllarımdan beri özel olarak yetiştirildiğimi söylüyor. Ancak vallahi kendisine haksızlık yapmış. Cevheri Güven’i de fetönün içerisinde vallahi özel olarak yetiştirmişler.

8-Son 2-3 aydır pelikancılarla fetönün söylemlerinin Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan konusunda aynı paralelde gittiğini söyleyip bunun tesadüf olamayacağını belirtmeme rağmen bu konuya hiç değinmemiş (zaten konunun özeti buydu). Video çekemediğim için keyifli …

9-…cevap Twitter’dan olmuyor. Ancak bir gün video çekme imkanı bulursam Cevheri Güven’le sohbetimiz mutlaka olacak. Şimdi Feridun Başkan’ı arayacağım “Bir daha bana sen çok tehlikeli adamsın deme, vallahi benden daha tehlikelisi varmış, o da Cevheri Güven’miş” diyeceğim.''