  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haylaz öğrenci sınıfı karıştırdı; 25 öğrenci hastanelik oldu

Sınıfta biber gazı şoku: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:

Samsun'da bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun patlaması sonucu gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

AA

Etiketler samsun biber gazı hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ı kızdıran AK Partili isimler belli oldu Erdoğan'ı kızdıran AK Partili isimler belli oldu Yasa dışı Yahudi işgalciler gıda yüklü tıra saldırdı Yasa dışı Yahudi işgalciler gıda yüklü tıra saldırdı Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Kobani davasında karar açıklandı: Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı Binaya asılan pankartı gören dönüp bir daha baktı Kripto piyasasında kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor Kripto piyasasında kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu İstanbul'da şaşırtan keşif: Yer altında mağara ve kanal bulundu Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Türkiye'nin bir mucize besini daha... Kendi kendine yetişiyor, her derde deva... Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Uykusunda dolandırıldı: 10 dakikada 300 bin lira buhar oldu Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi Yurt dışından getirilen ikinci telefona yasak geldi