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Sedat Peker'in videoları IMDb'ye girdi

Sedat Peker'in videoları IMDb'ye girdi

Youtube'da yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Sedat Peker, dünyanın en popüler film ve dizi veritabanını bünyesinde barındıran Internet Movie Database’e (IMDb) girdi.

“Sedat Peker vs AKP” başlığı kullanılan sayfada Peker’in bugüne kadar yayımladığı videolar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

Sayfada Peker’in bahsettiği isimlerin hangi videolarda yer aldığı da görülüyor.

Peker’in videoları için kullanılan tanıtım metninde de “Türkiye’de hükümetle derin bağları olan mafya liderinin dışlandığı”, “Peker’in mafya ve hükümet arasındaki karanlık bağlantıları çıkararak kendisine yapılan yanlışlar dolayısıyla intikam almak istediği” yazılı.

Sayfada Peker’in videolarının “tarzının” da biyografi, suç, reality show şeklinde olduğu ifade ediliyor.

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Etiketler sedat peker ımbd
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