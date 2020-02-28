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  3. 28 Şubat 2020 15:28

Şehit paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib saldırısında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Şehit paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

 

DHA

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