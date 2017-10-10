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  3. 10 Ekim 2017 22:44

Sekiz saatte servet bıraktı !

Bodrum ilçesine gelen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait lüks yat 8 saatte 1 milyon TL değerinde yakıt aldı.

Sekiz saatte servet bıraktı !
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Bodrum ilçesine gelen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki  (BAE) Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait olduğu  belirtilen Cayman bayraklı "Pelorus" isimli 115 metre uzunluğundaki dev yata, 8  saatte 320 bin litrelik yakıt ikmali yapıldı.

Yunanistan'ın Kitara Adası'ndan gelen 115 metre uzunluğunda ve 300  milyon değerindeki yat, ilçedeki yerli ve yabancı tatilcilerin büyük ilgisini  çekti.

BAE'deki Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a  (45) ait olduğu belirtilen yat, öğle saatlerinde yakıt ikmali yapmak için Bodrum  gemi yanaşma iskelesine getirildi.

Lüks yata, Aliağa'daki TECO Marine akaryakıt şirketinden 12 tankerlik  filo ile getirilen toplam 320 bin litre akaryakıt takviyesi yapıldı. Öğle  saatlerinde başlayan ikmal 8 saatte tamamlandı. Yaklaşık bir milyon lira  değerinde akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de yüklendi.

İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, spor merkezi,  helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma  sistemi bulunan yatta 46 personel görev yapıyor.

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