Selçuk Bayraktar: İlk günden beri seferber olduk

Adıyaman'da açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, "İlk günden itibaren bizler hem BAYKAR hemde Türkiye Teknoloji Vakfı ile birlikte seferber olduk. Şuanda 400 kişi kadar ekibimiz sahada." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamarı şu şekilde:

İlk günden itibaren bizler hem BAYKAR hemde Türkiye Teknoloji Vakfı ile birlikte seferber olduk. Şuanda 400 kişi kadar ekibimiz sahada. Tabi televizyondan yansıyan görüntülerle buradaya yaşananlar arasında fark ne derseniz? Tabi çok büyük felaket, ancak bizim milletimizde gördüğümüz dayanışma şekli ile birlikte çözülebilecek bir felaket. Bizler hemen yetkili kuruluşlarla bağlantıya geçip 'bizler neler yapabiliriz?' dedik.

İlk günden itibaren, ilk gün hava çok kötü olmasına rağmen 2 Bayraktar görevdeydi. Hava çok kötü olmasına rağmen bölgede izliyordu. İkinci gün 30 Bayraktar TB2, 9 Akıncı havadaydı. Burada tabi teknolojiyle yapılacak ilk mesela enkaz kaldırılınca yapılacak şeyler.

ASELSAN'ın termal kameraları kullanılırdı bildiğim kadarıyla. Bizim uçaklarımızdaki termal kameralar daha uzak mesafeden bakmak için kurulan kameralar. Bir adet AKSUNGUR haberleşmeyi sağlamak için kullanıldı. Burada asıl müdahele isimsiz kahramanlarımız tarafından yapılan kurtarma faaliyetleri