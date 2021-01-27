  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Ocak 2021 17:55

Selçuk Özdağ'a saldıran 4 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.

Selçuk Özdağ'a saldıran 4 şüpheli yakalandı
A+ A-

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."

saldırı , yakalama , selçuk özdağ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM