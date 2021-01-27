Selçuk Özdağ'a saldıran 4 şüpheli yakalandı

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."
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