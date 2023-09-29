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Şerefsizler! Atatürk'ün büstüne hain saldırı

Şerefsizler! Atatürk'ün büstüne hain saldırı
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Niğde'de bir ilkokulun bahçesinde bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün büstü saldırganların hedefi oldu.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

DHA

Etiketler valilik niğde ilkokul Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Atatürk
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