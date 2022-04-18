Serhat Ergin Kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

17 Kasım, 1992 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Serhat Ergin, adından sıkça bahsedilen başarılı bir fotoğrafçı ve dijital medya uzmanıdır.

Birçok yerli & yabancı model ve sanatçıların profesyonel fotoğrafçılığını yapmakta ve bu doğrultuda başarılı adımlar ile hayatına devam etmektedir. Peki Serhat Ergin kimdir, eğitim ve iş hayatına dair bilinmesi gerekenler nelerdir?

Eğitim ve İş Hayatı

Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayıp 2015 yılında mezun olmuştur.

Ege Üniversitesi mezunu Serhat Ergin, üniversite yıllarında sinema ve fotoğrafçılık alanlarında kendini geliştirmiş ve başarılı bir fotoğrafçı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Küçük yaşlarda başlayan ve daha sonraları bir tutkuya son olarak da bir mesleğe dönüştüren Serhat Ergin, fotoğrafçılığın yanı sıra dijital marketing sektöründe de önemli isimler arasındadır.

Dijital Marketing

Bunun yanı sıra Almanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki müşterilerine de dijital medya konusunda hizmet vererek başarılı adımlar ile adından söz ettirmeye devam etmektedir.