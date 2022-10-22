  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...''

Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...''

Güncelleme:

Sevişmenin faydalarını anlatan Op. Dr. Ayşe Duman sosyal medyada paylaştığı video ile viral oldu.

Sevişmenin faydaları hakkında konuşan Op. Dr. Ayşe Duman sosyal medyada viral oldu. "Sevişmek iyileştirir, sevişmek güçlendirir" diyen doktora sevişmenin ekonomik ve ucuz olduğunu söyledi. Bu anlar anında sosyal medyaya düştü.

"Sevişin sağlıklı kalın"

"Sevişmek neden iyi gelir?" sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Ayşe Duman "Çünkü hücreler sadece vitaminlerle, minerallerle iş görmüyor. "Sevişince ne oluyor?" diye soran doktor cevabı şöyle verdi: "Stres hormonları yerine, bedende güven hissini uyandıran sağlıklıyız mesajını veren hormonlar salgılanıyor. Sevişmek ruh beden bütünlüğünde dengeyi sağlar. Ucuzdur, ekonomiktir, para pul istemez. Sevişin sağlıklı kalın."

Etiketler sevişmenin faydaları doktor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Son nefesimi sendikamda vermek isterim'' dedikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Genç erkek arayan yaşlı kadınların akın ettiği ülke: O fotoğraf kareleri ortaya çıktı!
Faizsiz kredi için yeni gelişme! Peş peşe duyuruldu: 300 bin lira...
Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü
Dükkanın ne camı kaldı ne de kapısı! Fiyatlar beşte bire inince akın akın geldiler
2023 yılı bütçesinde asgari ücret detayı: Asgari ücrette artış yüzde 58 olabilir
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kabus varyant: Enfeksiyon sayısı ikiye katlandı
Muharrem İnce'nin tv 100'de katıldığı program geceye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı