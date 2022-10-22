Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...''

Sevişmenin faydalarını anlatan Op. Dr. Ayşe Duman sosyal medyada paylaştığı video ile viral oldu.

Sevişmenin faydaları hakkında konuşan Op. Dr. Ayşe Duman sosyal medyada viral oldu. "Sevişmek iyileştirir, sevişmek güçlendirir" diyen doktora sevişmenin ekonomik ve ucuz olduğunu söyledi. Bu anlar anında sosyal medyaya düştü.

"Sevişin sağlıklı kalın"

"Sevişmek neden iyi gelir?" sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Ayşe Duman "Çünkü hücreler sadece vitaminlerle, minerallerle iş görmüyor. "Sevişince ne oluyor?" diye soran doktor cevabı şöyle verdi: "Stres hormonları yerine, bedende güven hissini uyandıran sağlıklıyız mesajını veren hormonlar salgılanıyor. Sevişmek ruh beden bütünlüğünde dengeyi sağlar. Ucuzdur, ekonomiktir, para pul istemez. Sevişin sağlıklı kalın."