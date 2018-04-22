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  3. 22 Nisan 2018 10:49

Sıcaklıklar 8 derece artacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 8 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 8 derece artacak
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Yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

8 DERECE ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yarından itibaren hava sıcaklığı gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

İHA

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