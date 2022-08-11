Sigaraya 2 TL daha zam geliyor!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubuna 2 TL tutarında zam geleceğini açıkladı.

Temmuz ayı başında ÖTV zammı uygulanan sigara fiyatlarına bir zam daha geliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yıl başından bu yana toplam 10 TL tutarında zamlanan sigara fiyatlarına ağustos ayında yaşanan maliyet artışları nedeniyle 2 TL dolayında zam yapılacağı söyledi.

Dündar, "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz" dedi.

İktidarın uyguladığı ekonomi politikası nedeniyle alım gücünün çok düştüğünü ve sigaraya zammın süreceğini belirten Dündar, "Bu gidişle fiyatlar durmayacak. Çünkü her gün elektrik, doğalgaz, akaryakıt, çalıştırdığınız elemanın maliyetleri zincirleme olarak artıyor. Biz de bu işin sonunun nereye varacağını bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.