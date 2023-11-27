Sigaraya bir zam daha!

Philip Morris, sarmalık kıyılmış tütün fiyatlarına zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacak.

Sigaraya zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

Son olarak Philip Morris, sarma tütün fiyatlarını güncelledi. Buna göre sarmalık kıyılmış tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı.



Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, zamlı fiyat listesini X hesabından paylaştı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.