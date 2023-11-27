  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya bir zam daha!
Güncelleme:

Philip Morris, sarmalık kıyılmış tütün fiyatlarına zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle geçerli olacak.

Sigaraya zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 

Son olarak Philip Morris, sarma tütün fiyatlarını güncelledi. Buna göre sarmalık kıyılmış tütün fiyatı 65 liradan 70 liraya çıktı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, zamlı fiyat listesini X hesabından paylaştı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

Sigaraya bir zam daha! - Resim : 1

 

 

Etiketler sigara sarmalık kıyılmış tütün tütün fiyatı Philip Morris
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İskenderun Körfezi'nde denizle kara birleşti
Yeni gün acıyla başladı: 3 evladımız şehit düştü
MTV'de indirim olacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
KKM, konut kredisi, çalışan emekliye de ek ikramiye, vergi indirimi... Torba yasa Meclis'te!
İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
İslam Memiş'ten altın fiyatları için yeni uyarı
Milli Emlak'tan 78 ilde 10 bin TL'ye arsa satışı
Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı
Hande Erçel'in ''seksi'' doğum günü partisi olay oldu