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SİHA'lar 4 teröristi daha avladı

SİHA'lar 4 teröristi daha avladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler msb milli savunma bakanlığı pkk
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