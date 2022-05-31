Siirt'te hain tuzak: 1 askerimiz şehit oldu

Siirt'in Pervari ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi. Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Siirt'e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

SİİRT'E GETİRİLEN ASKER ŞEHİT OLDU

Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Özcan'ın cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketine gönderilecek.

DHA