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  3. 10 Ocak 2021 14:45

Şile Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şile Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
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Ocaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testini tedbir amaçlı yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumumda bir problem olmamakla beraber tedavi sürecim başlamış bulunuyor. Sizlerden tek ricam lütfen kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımınıza dikkat edin."

Ocaklı, tüm hastalara şifa diledi.

AA

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