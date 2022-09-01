Sileceğe bırakılan not ''insanlık ölmemiş'' dedirtti

Elazığ'da park halindeki otomobilinin sileceğine sıkıştırılan kağıdı gören genç, önce ceza yazıldığını sandı. Kağıtta, ''Merhaba kardeşim. İstemeyerek arabanıza çarptım, masraflarınızı karşılayabilirim.'' notunu gören genç, sürücüyü arayarak duyarlılığı için teşekkür etti.

Elazığ'da park halindeki otomobiline bindikten sonra sileceğe iliştirilmiş kağıdı gören Ömer Demir (20), ceza yazıldığını düşünerek araçtan indi. Kağıtta, ‘Merhaba kardeşim. İstemeyerek arabanıza çarptım, masraflarınızı karşılayabilirim. Murat Bektaş’ notunu ve telefon numarasını gören Demir, Murat Berktaş’ı arayarak duyarlılığı için teşekkür etti.

Otomobilin masrafı 2 bin 500 TL’yi Berktaş karşıladı. Demir, “İnsanlık ölmemiş denilecek bir konu yaşadım" derken Murat Berktaş da vicdanen rahat olmak için kaçmadığını söyledi.

Malatya Caddesi’nde 30 Ağustos günü park halindeki otomobiline binen Ömer Demir, sileceğe iliştirilmiş bir kağıt gördü. İlk başta ceza yazıldığını düşünen Demir, otomobilden inerek kağıdı aldı. Demir, kağıtta, ‘Merhaba kardeşim. İstemeyerek arabanıza çarptım, masraflarınızı karşılayabilirim. Murat Berktaş’ notunu ve bırakılan telefon numarasını gördü. Otomobilini kontrol eden Demir, sağ arka kapısında oluşan hasarı tespit etti. Demir, daha sonra Murat Berktaş’ı (58) arayarak duyarlılığı için teşekkür etti. Berktaş ile Demir telefonda sözleşerek, sanayi sitesinde bir oto tamircide buluştu. Otomobildeki hasar giderilirken, bedeli olan 2 bin 500 TL’yi ise Berktaş ödedi.

'İNSANLIK ÖLMEMİŞ'

O gün yaşananları anlatan Ömer Demir, “Arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Daha sonra otomobilime binerek direksiyona geçtim. Kaza olduğunu görmemiştim. Direksiyondayken kağıt bırakıldığını gördüm. Ceza kağıdı sandım. Sonra baktığımda o notu gördüm. Kağıda bırakılan numarayı aradım. Ağabey masrafı karşılayacağını söyledi. Yanlışlıkla olduğunu ifade etti. Bu beni mutlu etti. İnsanlık ölmemiş denilecek bir konu yaşadım. Gerçekten herkesin yapması gereken bir şey. Bırakıp kaçanlar da oluyor. Ağabey sağ olsun bırakıp kaçmadı. Bana yardımcı oldu. Arabayı sanayiye getirdik. Ustalar baktı. Masrafı ağabey karşıladı, ustalarımız da yardımcı oldu. Teşekkür ederim” diye konuştu.





Murat Berktaş da başka bir araca yol vermek isterken Demir’in aracını görmediğini ve çarptığını belirterek, “Yavaşça çarptım aracın kapısı ezildi. Arabaların ön taraflarında genelde numaralar oluyor. Araç sahibine böyle bir kaza yaptığımı söylemek istedim. Numara olmadığını görünce ajandamdan aldığım kağıda iletişim numaramı ve masrafı karşılayabileceğimi yazdım. Arkadaş aradı, görüştük. Sanayiye geldik, ustalarla görüştük. Ücreti ödedim. Ben insanlık görevimi yaptım. Bu durum benim de başıma gelebilirdi. Aracıma biri vurup kaçabilirdi. Vicdanen rahat olmak için kaçmadım. Herkesin bu şekilde davranmasını tavsiye ederim.”

DHA