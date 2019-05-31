Silivri Cezaevi'nin ismi değişiyor ! İşte yeni ismi...

Silivri Cezaevi'nin adı Kınalı Cezaevi olacak.

Silivri Cezaevi'nin adı değişiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri halkının yoğun bir şekilde ilçenin cezaevi imajıyla tanınmasından dolayı rahatsız olduğunu da göz önüne alarak "Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değişeceğini söyledi.

Silivri’nin yerel yayın organı SüperSilivri’de yer alan habere göre, Soylu, AKP Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun söz konusu tepkileri kendilerine iletmesi üzerine bu kararın alındığını da sözlerine ekledi.