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Şimdi de e-Devlet ile dolandırıyorlar

Şimdi de e-Devlet ile dolandırıyorlar
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Vatandaşları tuzağa düşürmek türlü türlü yol deneyen dolandırıcıların son tuzağı sahte e-Devlet sitesi oldu. Dolandırıcılar şimdi de vatandaşların cep telefonlarına gönderdikleri SMS'ler ile vatandaşları e-Devlet'e yönlendiriyormuş gibi tuzağa çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

Etiketler edevlet e-devlet e devlet Türkiye.gov.tr dolandırıcılık dolandırıcılar
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