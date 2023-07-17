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Şimdi hapı yuttuk! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Şimdi hapı yuttuk! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı
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Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken uzmanlardan yeni uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların ortalamaların 4-5 derece üzerine çıkacağını söyledi.

Türkiye geçtiğimiz hafta sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. 15 Temmuz'da Türkiye'nin en sıcak yeri 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü.

UZMANLARDAN YENİ UYARI

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken uzmanlardan yeni uyarı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen şöyle konuştu:

Batı bölgelerindeki Sıcak Hava devam ediyor. Türkiye'de yağış yok. Bugün biraz Karadeniz Bölgesi'nde yağış var. Önemli bir sıcaklık doruğu var. Önümüzdeki hafta sonuna doğru tekrar sıcaklıklar yükselecek. İstanbul'da Perşembe gününden itibaren hafta sonu dahil olmak üzere ortalamanın 4-5 derece üstüne çıkacak. Pazar, pazartesi, salı günü sıcaklıklar İstanbul'da 30-31 derece olarak devam edecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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Etiketler istanbul hava durumu sıcak hava orhan şen
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