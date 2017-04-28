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PYD KUDURDU ! SINIR KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI
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  1. 28 Nisan 2017 14:49

Sınır karakoluna roketli saldırı

TSK, sınır karakoluna PYD bölgesinden saldırı yapıldığını duyurdu. Saldırıya karşılık verildi, 11 terörist öldürüldü.

Sınır karakoluna roketli saldırı
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Sınır karakoluna PYD bölgesinden roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıya misliyle karşılık verildi, 11 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu sabah sınır karakoluna YPG'liler tarafından roketatarla ateş açıldığını bildirdi. Saldırıya karşılık verildiği, 3'ü roketatar kullanan 8'i Doçka yüklü araçta olan 11 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Bugün 28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Urfa ili Ceylanpınar ilçesi, Aksoy Hudut Karakoluna sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist (3’ü roketatarı kullanan, 8’i DOÇKA silah yüklü araçta olan) etkisiz hale getirilmiştir. Doğal olarak aracıyla ve personeliyle birlikte bir Doçka silahı (monteli) da imha edilmiştir.

TSK, dün yaşanan çatışmayla ilgili de şu bilgiyi paylaştı:

27 Nisan 2017 tarihinde Urfa ili Akçakale ilçesi sınırında bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu yedi teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir.

tsk , pyd , sınır , karakol