  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sınır ötesinde 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde 13 terörist daha etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi. 

 

DHA

Etiketler PKK terörist MSB milli savunma bakanlığ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Mehmet Metiner'den skandal Hizbullah açıklaması AK Partili Mehmet Metiner'den skandal Hizbullah açıklaması Türkler o ülkeye kaçıyor: İltica başvuruları patladı Türkler o ülkeye kaçıyor: İltica başvuruları patladı Dövme sildirme işlemi yaptıran kadın kabusu yaşadı Dövme sildirme işlemi yaptıran kadın kabusu yaşadı Ünlü şef tadım yaparken büyük şok yaşadı; apar topar müdahale ettiler Ünlü şef tadım yaparken büyük şok yaşadı; apar topar müdahale ettiler 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL için ödeme tablosu Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL için ödeme tablosu Eşiyle mesajlaşan kişiyi evine gidip öldürdü Eşiyle mesajlaşan kişiyi evine gidip öldürdü Narin cinayeti davasında üçüncü gün Narin cinayeti davasında üçüncü gün
İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'u transfer listesine ekledi İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy'u transfer listesine ekledi Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var Ünlü deprem uzmanı 3 noktayı işaret etti: ''Tehlikeli bir bölge'' Ünlü deprem uzmanı 3 noktayı işaret etti: ''Tehlikeli bir bölge'' Otomobil devi, Türkiye'de satılan iki modelini geri çağırdı Otomobil devi, Türkiye'de satılan iki modelini geri çağırdı Binance TR'ye para gönderirken dikkat: Platformun ismi ve alan adı değişti Binance TR'ye para gönderirken dikkat: Platformun ismi ve alan adı değişti Trump savaşa el atacak: ''Dört gözle bekliyorum'' Trump savaşa el atacak: ''Dört gözle bekliyorum'' Trump için kesenin ağzını açan Elon Musk 384 katını kazandı Trump için kesenin ağzını açan Elon Musk 384 katını kazandı İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık kamerada İstanbul'da şaşkına çeviren hırsızlık kamerada Oğlunun adına kanal açıp, uygunsuz görüntülerini para karşılığı satıyor Oğlunun adına kanal açıp, uygunsuz görüntülerini para karşılığı satıyor Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler Sonbaharda başka güzel: 300 yıllık tarihi köyde kartpostallık görüntüler