Sınır ötesinde 13 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

DHA