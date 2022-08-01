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Sınırda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

Sınırda kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, araç beyninin de aralarında bulunduğu çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Çekici ve dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 195 araç beyni, 15 araç şanzımanı, 1140 araç enjektörü, 30 araç turbosu, 200 İngiliz anahtarı, 45 pense ve 70 keski ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ile ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler kapıkule kaçak
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