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  3. 15 Kasım 2020 16:16

Sipariş getiren kurye apartmana işedi!

Eskişehir'de sipariş götürdüğü pizzaya tüküren kuryeden sonra şimdi de bir kuryenin yemek götürdüğü apartmana işediği görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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Sosyal medyada dolaşan bir video tartışma yarattı. Bir kullanıcı, Yemeksepeti aracılığıyla söylediği yemeği getiren bir firma çalışanının, siparişi teslim ettikten sonra apartmandan inerken işediğini iddia etti.

Kamera görüntüleri de paylaşan kullanıcı, "Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz" diyerek sitem etti.

Oda TV'de yer alan haberine göre Yemeksepeti'nin sosyal medya hesabından söz konusu kullanıcıya bir yanıt verilerek, sipariş numarası istenildi. Kurumdan yapılan açıklamada vatandaşla iletişime geçileceği ifade edildi.

Daha önce de Eskişehir'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'nde dava açılan kurye ile pizza şirketi toplam 4 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

eskişehir , kurye
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