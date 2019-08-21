Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi !

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'li teröristlere yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, “Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2’si ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Ancak ilerleyen saatlerde şehit düşen evlatlarımızın sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Yapılan son açıklamaya göre şehit sayısı 3’e yükselirken, 1 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



