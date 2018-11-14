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  3. 14 Kasım 2018 16:58

Sırt ağrısıyla gitti 5 kilo kitle çıktı

Sivas'ta sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadından 5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Sırt ağrısıyla gitti 5 kilo kitle çıktı
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Sivas'ta sırt ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuran Serap Bozkurt'un (26) karnından ameliyatla 30 santimetre çapında, 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Sivas'ta yaşayan evli, 2 çocuk annesi ev hanımı Serap Bozkurt bir süredir yaşadığı sırt ağrısıve kusma şikayetleri nedeni ile Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucunda Bozkurt'un karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bozkurt hemen ameliyata alındı. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir'in gerçekleştirdiği operasyonda Serap Bozkurt'un karnından 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

"5 KİLO, 30 SANTİMETRE BOYUTUNDA KİTLE VARDI"

Operasyon ile ilgili bilgiler veren Dr. Levent Kandemir, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnında kocaman bir kitle tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilo civarında, 30 cm boyutlarında tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı. Başarıyla şifaya kavuştu" dedi.

"ŞU AN DURUMUM ÇOK İYİ"

Serap Bozkurt ise karnındaki kitleden haberdar olmadığını ifade ederek, "Acil servise sırt ağrısı ve aşırı kusma şikayetiyle geldim. Yapılan tetkiklerle sırt ağrısı olmadığı, karnımda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Doktorlarımız bu kitleyi ameliyatla çıkardılar. Allah'a şükür şu an durumum çok iyi. Doktorlarımıza, personelimize çok teşekkür ederim. Benimle gayet iyi ilgilendiler, çok iyi davrandılar" dedi.

DHA

sırt , kilo , ağrı , kitle
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