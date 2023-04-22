Şişli'de otomobil alev alev yandı

İstanbul Şişli'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Şişli'de seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Harbiye Caddesi üzerinde, sürücüsü belirlenemeyen 34 UA 7550 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.